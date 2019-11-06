Грай як Красава: місяць призових розіграшів від moneyveo

Moneyveo запустила нову акцію, що триватиме увесь листопад — “Грай як Красава”. Кожен тиждень між учасниками розігруватимуться грошові призи. Перший щасливчик отримає цілий геймерський комплект Красави.

“Листопад у багатьох пов'язаний з підготовкою до новорічних свят, які з дитинства асоціюються з іграшками і подарунками. Ми вирішили створити святковий настрій вже зараз. Тому організували цікавий інтерактив для клієнтів, що триватиме майже до грудня. Впевнені, що подарунки сподобаються усім Красавам”, — розповідає ССО moneyveo Максим Параска.

Учасниками акції стануть усі, хто оформить кредит з 1 по 28 листопада та залишать свій номер телефону на сторінці Грай як Красава!

Розіграші будуть проводитися між клієнтами щоп’ятниці — 8.11, 15.11, 22.11 та 29.11. Подарунки розігруватимуться випадковим чином. А результати розіграшів публікуватимуться на сайті акції.

Щотижня троє переможців отримуватимуть: smart-телевізор + ігрову приставку (1 місце), ігровий ноутбук (2 місце), геймерські мишку та клавіатуру (3 місце).

Moneyveo — лідер серед фінансових організацій, які пропонують швидкі онлайн-кредити на карту. Наразі послугами компанії користуються більше, ніж 700 000 клієнтів, і ця позначка постійно зростає. moneyveo входить до списку найнадійніших українських IT-компаній. Її лідерство та високий статус підтверджують безліч нагород і премій.