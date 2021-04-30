Игра без правил. Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера

- Какие последствия для мира и Украины несёт катастрофа из-за коронавируса в Индии?

- Почему сменили главу "Нафтогаза" и каким образом это может повлиять на страну?

- Нужно ли расширить полномочия полиции на использование электрошокеров?

Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronli

Гости студии:

Пятрас Ауштрявичюс, депутат Европейского парламента от Литвы;

Юрий Витренко, председатель правления НАК "Нафтогаз Украина";

Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;

Алексей Белошицкий, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции;

Давид Арахамия, глава фракции партии "Слуга Народа";

Сергей Соболев, заместитель главы фракции партии ВО "Батькивщина";

Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность";

Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа — За жизнь";

Инна Совсун, народный депутат, "Голос", член Комитета ВР Украины по вопросам энергетики и ЖКУ;

Александра Устинова, народный депутат, "Голос", член Комитета ВР Украины по вопросам правоохранительной деятельности;

Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016-2018);

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital; Наталия Виноград, заведующая кафедрой эпидемиологии ЛНМУ;

Михаил Фаворов, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии (Атланта, США);

Борис Бриль, врач-анестезиолог медицинского центра (Тель-Авив, Израиль).

Они говорят, а решает народ.