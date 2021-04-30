Гра без правил.  Сьогодні о 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера

- Які наслідки для світу та України несе катастрофа через коронавірус в Індії?
- Чому змінили голову "Нафтогазу" та яким чином це може вплинути на країну?
- Чи потрібно розширити повноваження поліції на застосування електрошокерів?
Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Пятрас Ауштрявічюс, депутат Європейського парламенту від Литви;
Юрій Вітренко, голова правління НАК "Нафтогаз Україна";
Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;
Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції;
Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуга Народу";
Сергій Соболєв, заступник голови фракції партії ВО "Батьківщина";
Олексій Гончарено, народний депутат, "Європейська Солідарність";
Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа — За життя";
Інна Совсун, народний депутат, "Голос", член Комітету ВР України з питань енергетики та ЖКП;
Олександра Устінова, народний депутат, "Голос", член Комітету ВР України з питань правоохоронної діяльності;
Олександр Данилюк, міністр фінансів України (2016-2018);
Сергій Фурса, спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital;
Наталія Виноград, завідувач кафедри епідеміології ЛНМУ;
Михайло Фаворов, міжнародний експерт у сфері охорони здоров’я та епідеміології (Атланта, США);
Борис Бриль, лікар-анестезіолог медичного центру (Тель-Авів, Ізраїль).
Вони говорять, а вирішує народ.