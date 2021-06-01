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Эксперт назвал возможные причины атаки на Кличко

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Киев, Вторник 01 июня 2021 16:42
Эксперт назвал возможные причины атаки на Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Причиной массовых обысков в Киеве и атаки на лидера "УДАРа" и мэра Киева Виталия Кличко могли стать "ревность" со стороны власти, а также "игра на опережение".

Об этом заявил политический эксперт Вадим Карасев.

"Что это такое: наезд на градоначальника, чтобы взять под контроль столицу, или попытка снизить политические амбиции и политический вес Кличко? В последнее время он демонстрировал широту политических взглядов, которая выходила за рамки интересов мэра столицы. Или что-то другое? Ревность возможно? Потому что только с Кличко и Зеленским встречались Блинкен и Нуланд. Даже Порошенко и Разумков удостоились этой встречи только в рамках коллективного собрания. Но не формата тет-а-тет, который присущ американским дипломатам. Именно в таком формате признают ту или иную фигуру очень значимой, рассматривают ее как перспективную и очень важную в качестве альтернативы", - отметил Карасев.

Эксперт убежден, что власти будет трудно выйти победителем из этого конфликта.

"С Кличко будет не так-то просто. Многие говорят, что Кличко - не Черновецкий. Потому что история с Черновецким была похожая при Януковиче: был назначен Попов главой КГГА, а мэр отошел от дел и, фактически, признал свое поражение. Кличко не признает свое поражение, это можно сразу сказать. Он будет сопротивляться. У него большие связи среди западных элит, он именной бренд Украины", - подытожил Карасев.

Напомним, правоохранители различных структур провели более 70 обысков в коммунальных предприятиях Киева и департаментах КГГА, пытались попасть домой и до самого лидера "Удара" Кличко.

Сам Кличко заявлял, что Банковая "пользуется методами Януковича".

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