Експерт назвав можливі причини атаки на Кличка

Причиною масових обшуків в Києві й атаки на лідера "УДАРу" та мера Києва Віталія Кличка могли стати "ревнощі" з боку влади, а також "гра на випередження".

"Що це таке: наїзд на градоначальника, щоб взяти під контроль столицю, або спроба знизити політичні амбіції і політичну вагу Кличка? Останнім часом він демонстрував широту політичних поглядів, яка виходила за рамки інтересів мера столиці. Або щось інше? Ревнощі можливо? Тому що тільки з Кличком та Зеленським зустрічалися Блінкен і Нуланд. Навіть Порошенко та Разумков удостоїлися цієї зустрічі лише в рамках колективного зібрання. Але не формату тет-а-тет, який притаманний американським дипломатам. Саме в такому форматі визнають ту чи іншу фігуру дуже значущою, розглядають її як перспективну і важливу в якості альтернативи", - зазначив Карасьов.

Експерт переконаний, що владі буде важко вийти переможцем з цього конфлікту.

"З Кличком буде не так-то просто. Багато хто говорить, що Кличко - це не Черновецький. Тому що історія з Черновецьким була схожа при Януковичі: був призначений Попов главою КМДА, а мер відійшов від справ і, фактично, визнав свою поразку. Кличко не визнає свою поразку, це можна відразу сказати. Він буде чинити опір. У нього великі зв'язки серед західних еліт, він іменний бренд України", - підсумував Карасьов.

Нагадаємо, правоохоронці різних структур провели понад 70 обшуків в комунальних підприємствах Києва та департаментах КМДА, намагалися потрапити додому і до самого лідера "УДАРу" Кличка.

Сам Кличко заявляв, що Банкова "користується методами Януковича".