Ігор Вісьтак: маркетингова стратегія для малого та середнього бізнесу

Чи є у бізнесмена-початківця довгостроковий план для досягнення корпоративних цілей? Якщо так, то він, дійсно, розуміється на справі і грамотно підходить до вибору маркетингової стратегії. Ігор Вісьтак вважає, що такий підприємець глибоко розуміє потреби клієнтів і прагне формування чітких і стійких конкурентних переваг. При цьому вибудовує свої дії так, щоб залучити цільову аудиторію і сформувати шляхи взаємодії з нею. Отримати прибуток і залишитись на плаву практично неможливо без таких маркетингових підходів, які допоможуть розширенню малого та середнього бізнесу.

Як правильно створити маркетингову стратегію: покроковий план від Ігоря Вісьтака

Маркетингова стратегія включає усі аспекти, починаючи від вибору каналів для просування бренду до встановлення зв'язку з клієнтами. У ній бізнесмени визначають, які товари чи послуги надають, свою позицію на ринку, цільову аудиторію, партнерів, методи реклами та просування, які використовуватимуть у своїй підприємницькій діяльності.

Ігор Вісьтак зазначає, що стратегії зростання компанії включають уважний аналіз чотирьох ключових аспектів маркетингу:

продукту;

ціноутворення;

місцерозташування;

просування.

Експерт вважає, що ці елементи становлять основу маркетингової стратегії продукту чи послуги. Вони можуть застосовуватися під час розробки нової бізнес-концепції, аналізу існуючої пропозиції або спроби збільшення продажів на цільовому ринку. Крім того, цей підхід може використовуватись для оцінки актуального маркетингового плану на новому ринку малого та середнього бізнесу.

Ефективні маркетингові стратегії зазвичай будуються на основі унікальної пропозиції компанії, тому необхідно продумувати кожен крок у цьому важливому питанні.

Покрокові рекомендації для побудови правильної стратегії бізнесу від Ігоря Вісьтака

Крок 1. Визначення мети. Основною метою будь-якого бізнесу є збільшення доходів, також важливо мати такі більш конкретні та оперативні цілі, як зміцнення авторитету, підвищення рівня залученості клієнтів або приваблення потенційних покупців. Вони є критеріями для розробки маркетингового плану і дають змогу виміряти досягнення результатів у малому та середньому бізнесі.

Крок 2. Орієнтир на клієнтів. Для успішної маркетингової стратегії необхідно чітко визначити свою цільову аудиторію та знати, де саме вона проводить час у пошуку товарів чи послуг.

Крок 3. Слід сформувати свій меседж. Тепер, коли чітко визначено цілі та аудиторію, настав момент розробити ефективні маркетингові повідомлення, вважає Ігор Вісьтак:

- Це шанс показати потенційним клієнтам, як і чому продукт чи послуга принесе їм вигоду, та пояснити, чому саме ця компанія є їхнім найкращим вибором.

Крок 4. Правильний розподіл фінансування. Розмір доступних грошових ресурсів може вплинути на вибір стратегії для поширення повідомлення. Чи плануються інвестиції у рекламу? Поширення у соціальних мережах? Розсилка пресрелізів у ЗМІ для привернення уваги? Дії представників малого та середнього бізнесу визначатимуться наявністю бюджету та фінансових ресурсів.

Крок 5. Вибір маркетингових напрямів. Навіть якщо повідомлення чудове, необхідно вибрати відповідний канал для його поширення. Для деяких компаній найвигіднішим для цього може бути блог на своєму вебсайті. Інші можуть досягти успіху через платну рекламу в соціальних мережах. Важливо вибрати ту платформу, яка найкраще відповідає характеру контенту та цілям.

Крок 6. Оцінка власної стратегії. Для успішного маркетингу необхідно переконатися, що повідомлення досягає потрібної цільової аудиторії. Для цього важливо вибирати ключові показники ефективності (KPI) та критерії, які допоможуть оцінити результати маркетингових кампаній.

Таким чином, побудувавши свою стратегію, підприємці обирають шлях її подальшого розвитку. Після цього саме час подумати про способи просування бізнесу.

Стратегії стимулювання розвитку бізнесу — поради Ігоря Вісьтака

Маркетингові стратегії для розвитку бізнесу можна розглядати як частину концепції збільшення продажів, вважає експерт. Тому Ігор Вісьтак радить ефективно використовувати ключові маркетингові кампанії для підтримки та розширення бізнесу.

Контент у маркетингу. У наші дні спостерігається зростання інтересу до подкастів, блогів і вебінарів, які привертають увагу аудиторії та сприяють створенню відчуття взаємозв'язку з бізнесом. Стратегічний контент-маркетинг дає змогу компанії ефективно взаємодіяти з клієнтами. Крім того, він сприяє підвищенню впізнаваності бренду, зміцненню його авторитету.

У наші дні спостерігається зростання інтересу до подкастів, блогів і вебінарів, які привертають увагу аудиторії та сприяють створенню відчуття взаємозв'язку з бізнесом. Стратегічний контент-маркетинг дає змогу компанії ефективно взаємодіяти з клієнтами. Крім того, він сприяє підвищенню впізнаваності бренду, зміцненню його авторитету. Відеоуроки. Відео є одним із найпривабливіших видів мультимедіа для аудиторії. Його можна використовувати для наочного роз'яснення про цілі компанії, її продукти та послуги, ідеологію або навіть для навчання аудиторії. Це потужний засіб встановлення зв'язку з потенційними клієнтами.

Відео є одним із найпривабливіших видів мультимедіа для аудиторії. Його можна використовувати для наочного роз'яснення про цілі компанії, її продукти та послуги, ідеологію або навіть для навчання аудиторії. Це потужний засіб встановлення зв'язку з потенційними клієнтами. Заклики до дії (CTA). Слід обов’язково використовувати CTA у маркетингових матеріалах, щоб переконати читачів діяти. Це може бути, що завгодно: від заклику до купівлі товару до передплати на розсилку новин. Заклики до дії мають вирішальне значення для перетворення відвідувачів на клієнтів бізнесу.

Слід обов’язково використовувати CTA у маркетингових матеріалах, щоб переконати читачів діяти. Це може бути, що завгодно: від заклику до купівлі товару до передплати на розсилку новин. Заклики до дії мають вирішальне значення для перетворення відвідувачів на клієнтів бізнесу. Соціальні мережі як маркетингова платформа. Соціальні мережі, на переконання Ігоря Вісьтака, відіграли вирішальну роль у розвитку багатьох підприємств і можуть вважатися високоефективною маркетинговою стратегією у бізнес-планах. Фахівець радить публікувати все, що допоможе аудиторії більше дізнатися про компанію. Мета маркетингу у соціальних мережах — надати користувачам цікавий контент, яким вони захочуть поділитися у своїх соцмережах, що поліпшить і трафік, і видимість.

Соціальні мережі, на переконання Ігоря Вісьтака, відіграли вирішальну роль у розвитку багатьох підприємств і можуть вважатися високоефективною маркетинговою стратегією у бізнес-планах. Фахівець радить публікувати все, що допоможе аудиторії більше дізнатися про компанію. Мета маркетингу у соціальних мережах — надати користувачам цікавий контент, яким вони захочуть поділитися у своїх соцмережах, що поліпшить і трафік, і видимість. Маркетинг із застосуванням впливових осіб. Слід знайти впливову людину у своїй ніші, щоб залучити потрібну аудиторію. Якщо вийде зробити це добре, то є шанс охопити значну частину прихильників бізнесу, вклавши не так багато грошей, якщо взяти до уваги потенційну віддачу від інвестицій.

Слід знайти впливову людину у своїй ніші, щоб залучити потрібну аудиторію. Якщо вийде зробити це добре, то є шанс охопити значну частину прихильників бізнесу, вклавши не так багато грошей, якщо взяти до уваги потенційну віддачу від інвестицій. Персоналізовані маркетингові повідомлення. Будь-який успішний маркетинговий план включає послідовність маркетингових розсилок електронною поштою. Після долучення до списку користувачі автоматично почнуть отримувати повідомлення. Тут слід використовувати послідовність електронних листів, щоб побудувати відносини з підписником.

Будь-який успішний маркетинговий план включає послідовність маркетингових розсилок електронною поштою. Після долучення до списку користувачі автоматично почнуть отримувати повідомлення. Тут слід використовувати послідовність електронних листів, щоб побудувати відносини з підписником. Реклама. Існує багато форм реклами, які слід враховувати для компанії. Альтернативи широко варіюються: від реклами на телебаченні та у друкованих виданнях до реклами у соціальних мережах. Інтернет-реклама — це ефективний метод зацікавлення аудиторії. Завдяки цифровим технологіям маркетингові витрати більш ефективно таргетуватимуться, відстежуватимуться та вимірюватимуться.

Щоб підтримати та пришвидшити розвиток бізнесу, Ігор Вісьтак пропонує використовувати ефективні маркетингові стратегії. Експерт переконаний, що грамотно розроблений бізнес-план — це вже частина успіху. А його реалізація у світі нескінченної кількості сучасних технологій має стимулювати представників малого й середнього бізнесу до їхнього використання для залучення цільової аудиторії та інвесторів.