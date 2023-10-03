Игорь Вестак: маркетинговая стратегия для малого и среднего бизнеса

Есть ли у начинающего бизнесмена долгосрочный план для достижения корпоративных целей? Если – да, то он действительно разбирается в деле и грамотно подходит к выбору маркетинговой стратегии. Игорь Висьтак считает, что такой предприниматель глубоко понимает потребности клиентов и стремится к формированию четких, устойчивых конкурентных преимуществ. При этом выстраивает свои действия так, чтобы привлечь целевую аудиторию и сформировать пути взаимодействия с ней. Получить прибыль и остаться на плаву практически невозможно без таких маркетинговых подходов, которые помогут расширению малого и среднего бизнеса.

Как правильно создать маркетинговую стратегию: пошаговый план от Игоря Висьтака

Маркетинговая стратегия включает в себя все аспекты, начиная от выбора каналов для продвижения бренда до установления связи с клиентами. В ней бизнесмены определяют, какие товары или услуги предоставляют, свою позицию на рынке, целевую аудиторию, партнеров, методы рекламы и продвижения, которые будут использовать в своей предпринимательской деятельности.

По информации Игоря Висьтака, стратегии роста компании включают в себя внимательный анализ четырех ключевых аспектов маркетинга:

продукта;

ценообразования;

местоположения;

продвижения.

Эксперт считает, что эти элементы составляют основу маркетинговой стратегии для продукта или услуги. Они могут применяться при разработке новой бизнес-концепции, анализе существующего предложения или попытке увеличения продаж на целевом рынке. Кроме того, этот подход может использоваться для оценки текущего маркетингового плана на новом рынке малого и среднего бизнеса.

Эффективные маркетинговые стратегии обычно строятся на основе уникального предложения компании, именно поэтому необходимо продумывать каждый шаг в этом важном вопросе.

Игорь Висьтак предлагает такие пошаговые рекомендации в построении правильной стратегии бизнеса:

Шаг 1: Определение цели. Основной целью любого бизнеса является увеличение доходов, также важно иметь конкретные и более оперативные цели, такие как укрепление авторитета, повышение уровня вовлеченности клиентов или привлечение потенциальных покупателей. Они служат критериями для разработки маркетингового плана и позволяют измерить достижение результатов в малом и среднем бизнесе.

Шаг 2. Ориентир на клиентов. Для успешной маркетинговой стратегии необходимо четко определить свою целевую аудиторию и знать, где именно она проводит время в поиске товаров или услуг.

Шаг 3: Следует сформировать собственный месседж. Теперь, когда четко определены цели и аудитория, настал момент разработать эффективные маркетинговые сообщения, считает Игорь Висьтак:

- Это шанс показать потенциальным клиентам, как и почему продукт или услуга принесет им выгоду, и объяснить, почему именно такая компания является их лучшим выбором.

Шаг 4. Правильное распределение финансирования. Размер доступных денежных ресурсов может оказать влияние на выбор стратегии для распространения сообщения. Планируются ли инвестиции в рекламу? Распространение в социальных сетях? Рассылка пресс-релизов в СМИ для привлечения внимания? Действия представителей малого и среднего бизнеса будут определяться наличием бюджета и финансовых ресурсов.

Шаг 5. Выбор маркетинговых направлений. Даже если сообщение является отличным, необходимо выбрать подходящий канал для его распространения. Для некоторых компаний наиболее выгодным для этого может быть блог на своем веб-сайте. Другие могут достичь успеха через платную рекламу в социальных сетях. Важно выбрать ту платформу, которая наилучшим образом соответствует характеру контента и целям.

Шаг 6. Оценка собственной стратегии. Для успешного маркетинга необходимо убедиться, что сообщение достигает нужной целевой аудитории. Для этого важно выбирать ключевые показатели эффективности (KPI) и критерии, которые помогут оценить результаты маркетинговых кампаний.

Таким образом, выстроив свою стратегию, предприниматели выбирают путь ее дальнейшего развития. После этого как раз самое время подумать о способах продвижения бизнеса.

Стимулирующие стратегии для развития бизнеса – Игорь Висьтак

Маркетинговые стратегии для развития бизнеса можно рассматривать как часть концепции по увеличению продаж, считает эксперт. Поэтому Игорь Висьтак советует эффективно использовать ключевые маркетинговые кампании для поддержки и расширения бизнеса.

Контент в маркетинге. В наши дни наблюдается рост интереса к подкастам, блогам и вебинарам, которые привлекают внимание аудитории и способствуют созданию ощущения взаимосвязи с бизнесом. Стратегический контент-маркетинг позволяет компании эффективно взаимодействовать с клиентами. Кроме того, он способствует повышению узнаваемости бренда, укреплению его авторитета.

Видеоуроки. Видео является одним из наиболее привлекательных видов мультимедиа для аудитории. Его можно использовать для наглядного разъяснения о целях компании, ее продуктах и услугах, идеологии или даже для обучения аудитории. Это мощное средство для установления связи с потенциальными клиентами.

Призывы к действию (CTA) обязательны. Следует написать CTA в маркетинговых материалах, чтобы убедить читателей действовать. Это может быть, что угодно: от призыва к покупке продукта до подписки на рассылку новостей. Призывы к действию имеют решающее значение для превращения посетителей в клиентов бизнеса.

Социальные сети как маркетинговая платформа . Социальные сети, как сообщает Игорь Висьтак, сыграли решающую роль в развитии многих предприятий и могут считаться высокоэффективной маркетинговой стратегией в бизнес-планах. Специалист советует публиковать все, что, поможет аудитории больше узнать о компании. Цель маркетинга в социальных сетях - предоставить пользователям интересный контент, которым они хотят поделиться в своих соцсетях, что улучшит как трафик, так и видимость.

Маркетинг с использованием влиятельных лиц. Следует найти влиятельного человека в своей нише, чтобы привлечь нужную аудиторию. Если выйдет сделать это хорошо, есть шанс охватить значительную часть сторонников бизнеса, вложив не так много денег, если принять во внимание потенциальную отдачу от инвестиций.

Персонализированные маркетинговые сообщения. Любой успешный маркетинговый план будет включать в себя последовательность маркетинговых рассылок по электронной почте. После присоединения к списку пользователи автоматически начнут получать эти сообщения. Здесь следует использовать последовательность электронных писем, чтобы построить отношения с подписчиком.

Реклама. Существует множество различных форм рекламы, которые следует учитывать для компании. Альтернативы широко варьируются: от рекламы на телевидении и в печатных изданиях до рекламы в социальных сетях. Интернет-реклама - это эффективный метод привлечения интереса аудитории. Благодаря цифровым технологиям маркетинговые расходы будут более эффективно таргетироваться, отслеживаться и измеряться.

Чтобы поддержать и ускорить развитие бизнеса, Игорь Висьтак предлагает использовать эффективные маркетинговые стратегии. Эксперт уверен, что грамотно подобранный бизнес-план – это уже часть успеха. А его реализация в мире бесконечного множества современных технологий должна стимулировать представителей малого и среднего бизнеса к их использованию для привлечения целевой аудитории и инвесторов.