UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Игнулецкий ГОК просит премьера помочь металлургическому сектору

Фото: Денис Шмигаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Предприятия ГМК оказались в кризисном состоянии и вынуждены останавливать производство. Они нуждаются в помощи государства, которое позволит им сохранить производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Ингулецкого ГОКа к премьер-министру Денису Шмыгалю, которое есть в распоряжении РБК-Украина.

"ИнГОК был вынужден с 1 июля приостановить добычу руды. Рост ренты на добычу руды более +160%и высокая стоимость энергоресурсов, падение на треть мировой цены на залізнорудну сырье, закрытия портов и повышение железнодорожных тарифов на 140% только за последний год - те факторы, которые делают восстановление производства на предприятии почти невозможными", - отметили на предприятии.

Для сохранения работы, комбинат призвал власти принять ряд срочных мер, прежде всего - снизить стоимость грузовых железнодорожных перевозок на 70% от текущего уровня, разблокировать экспорт украинской ЖРС через морские порты, а также принять меры по увеличению пропускной способности западных пограничных переходов до уровня более 3 тыс. вагонов в сутки.

"Такие мероприятия помогут восстановить работу предприятия, сохранить тысячи рабочих мест и налоговые поступления в бюджеты всех уровней, восстановить экспортные поступления в сотни миллионов долларов и стабилизировать курс национальной валюты", - резюмировали на комбинате.

Напомним, ранее ОП "Укрметаллургпром" обратился к президенту Владимира Зеленского с призывом принять неотложные меры по помощи сектору ГМК: сейчас эта отрасль находится в кризисе самой тяжелой за все время независимости, а потеря предприятий будет означать потерю 10% ВВП, 30% экспортных поступлений и увольнение десятков тысяч работников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис Шмыгаль