Ігнулецький ГЗК просить прем’єра допомогти металургічному сектору

"ІнГЗК був змушений з 1 липня призупинити видобуток руди. Ріст ренти на видобуток руди понад +160%і, висока вартість енергоресурсів, падіння на третину світової ціни на залізнорудну сировину, закриття портів та підвищення залізничних тарифів на 140% тільки за останній рік - ті фактори, які роблять відновлення виробництва на підприємстві майже неможливими", - зазначили на підприємстві.

Для збереження роботи, комбінат закликав владу ухвалити низку термінових заходів, передусім - знизити вартість вантажних залізничних перевезень на 70% від поточного рівня, розблокувати експорт української ЗРС через морські порти, а також вжити заходів щодо збільшення пропускної здатності західних прикордонних переходів до рівня понад 3 тис.вагонів на добу.

"Такі заходи допоможуть відновити роботу підприємства, зберегти тисячі робочих місць та податкові надходження до бюджетів усіх рівнів, відновити експортні надходження у сотні мільйонів доларів та стабілізувати курс національної валюти", - резюмували на комбінаті.

Нагадаємо, раніше ОП "Укрметалургпром" звернувся до президента Володимира Зеленського з закликом вжити невідкладних заходів щодо допомоги сектору ГМК: наразі ця галузь перебуває у найтяжчій кризі за увесь час незалежності, а втрата підприємств означатиме втрату 10% ВВП, 30% експортних надходжень та звільнення десятків тисяч працівників.