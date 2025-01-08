Ігнорують агресію РФ. Посольство України різко розкритикувало словацьких чиновників

Словацькі чиновники жодного разу не засудили російські злочини в Україні. Замість цього Словаччина хоче відправити до Москви парламентську делегацію.

Як передає РБК-Україна , про це посольство України в Словаччині написало у Facebook .

Диппредставництво нагадало, що внаслідок сьогоднішньої атаки росіян на Запоріжжя загинули 13 мирних громадян.

"Вкотре дивує мовчання офіційних словацьких посадовців, які після парламентських виборів 2023 року жодного разу офіційно, відверто та публічно не засудили брутальні злочини Російської Федерації", - наголосили в посольстві.

Там нагадали, що замість такого засудження Словаччина збирається відправити до Москви парламентську делегацію, яку очолить віцеспікер парламенту Андрей Данко.

"Посольство та українська сторона висловлює рішучий протест зазначеним намірам і вкотре закликає утриматись від контактів зі злочинним режимом у Москві, оскільки такі кроки сприяють легітимізації російської агресії проти України", - додали в дипломатичному представництві.

Там закликали представників словацького парламенту відмовитися від спроб умиротворення та загравання з агресором на догоду власним політичним інтересам.

"Свідоме ігнорування очевидних фактів того, що агресором є Росія, яка вже майже три роки нищить в Україні все на своєму шляху, вбиває жінок, дітей і знущається над мирним населенням, не знаходить і не знайде розуміння. Закликаємо бодай до елементарного людського співчуття та поваги до багатомільйонної нації, що чинить героїчний опір убивцям", - наголосили в посольстві.