Ігнорування війни в Україні "відчинить двері" для подібних конфліктів, - прем'єр Словенії

Ігнорування агресії Росії проти України є небезпечним. У такому разі подібні конфлікти можуть виникнути у всьому світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра Словенії Роберта Голоба на Генасамблеї ООН.

Він зазначив, що війна в Україні - це агресія більш сильного сусіда проти меншого і слабшого. Це - порушення Статуту ООН.

"Якщо дозволимо цій агресії пройти, ми відчинимо двері для багатьох подібних воєн по всьому світу", - додав глава словенського уряду.

Він також наголосив, що Радбез ООН необхідно реформувати. Це пов'язано з тим, що п'ять постійних членів зловживають правом вето, для них особисті інтереси першому місці.

"Нам терміново потрібна Рада, яка є справжнім представництвом міжнародного співтовариства. Рада, яка відповідає сучасному світу. Ми маємо забезпечити справедливий розподіл місць", - зазначив Голоб.

Він також уточнив, Африканський континент має бути представлений у Раді безпеки, а право вето необхідно реформувати.