Игнорирование долгов госшахт приведет к остановке предприятия в Донецкой области, - эксперт

"Государство продолжает игнорировать проблему с долгами госшахт. Это огромная проблема всей отрасли, которая не решалась годами. Яркий пример видим уже сегодня - шахтоуправление "Южнодонбасское №1" оказалось на грани отключения за долги за электроэнергию", - написал он.

Чех подчеркнул, что долг шахты сформировался еще в прошлом году, и его размер составляет несколько десятков миллионов гривен.

Также он добавил, что государство вместо систематического решения проблемы с долгами шахт занимается точечным погашением долгов и в основном после ажиотажа в СМИ.

"Надеюсь, что Кабинет министров, Министерство энергетики и Фонд государственного имущества обратят внимание на эту ситуацию и будут принимать неотложные меры для стабилизации работы государственных шахт, поскольку такая ситуация недопустима вообще, а особенно во время отопительного сезона", - подытожил Чех.