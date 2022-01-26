Ігнорування боргів держшахт призведе до зупинки підприємства в Донецькій області, - експерт

"Держава продовжує ігнорувати проблему з боргами держшахт. Це величезна проблема всієї галузі, яка не вирішувалася роками. Яскравий приклад бачимо вже сьогодні - шахтоуправління "Південнодонбаське №1" виявилося на межі відключення за борги за електроенергію", - написав він.

Чех наголосив, що борг шахти сформувався ще минулого року, і його розмір становить кілька десятків мільйонів гривень.

Також він додав, що держава замість систематичного вирішення проблеми із боргами шахт, займається точковим погашенням боргів і здебільшого після ажіотажу у ЗМІ.

"Сподіваюся, що Кабінет міністрів, Міністерство енергетики та Фонд державного майна звернуть увагу на цю ситуацію і вживатимуть невідкладних заходів для стабілізації роботи державних шахт, оскільки така ситуація є неприпустимою взагалі, а особливо під час опалювального сезону", - підсумував Чех.