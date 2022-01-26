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Игнорирование долгов госшахт приведет к остановке предприятия в Донецкой области, - эксперт

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Донбасс, Среда 26 января 2022 18:10
Игнорирование долгов госшахт приведет к остановке предприятия в Донецкой области, - эксперт Фото: уголь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Шахтоуправление "Южнодонбасское №1" находится на грани остановки из-за проблем с долгами за электроэнергию, которую правительство годами игнорировало.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление бывшего заместителя министра энергетики Сергея Чеха в Facebook.

"Государство продолжает игнорировать проблему с долгами госшахт. Это огромная проблема всей отрасли, которая не решалась годами. Яркий пример видим уже сегодня - шахтоуправление "Южнодонбасское №1" оказалось на грани отключения за долги за электроэнергию", - написал он.

Чех подчеркнул, что долг шахты сформировался еще в прошлом году, и его размер составляет несколько десятков миллионов гривен.

Также он добавил, что государство вместо систематического решения проблемы с долгами шахт занимается точечным погашением долгов и в основном после ажиотажа в СМИ.

"Надеюсь, что Кабинет министров, Министерство энергетики и Фонд государственного имущества обратят внимание на эту ситуацию и будут принимать неотложные меры для стабилизации работы государственных шахт, поскольку такая ситуация недопустима вообще, а особенно во время отопительного сезона", - подытожил Чех.

Напомним, что в конце 2021 года государство выделило из резервного фонда госбюджета 300 млн гривен на погашение задолженности перед шахтерами. Однако этого недостаточно для ее полного погашения, поскольку по словам председателя Независимого союза горняков Украины Михаила Волынца, к 1 февраля задолженность по зарплате перед шахтерами достигнет 2,2 млрд грн.

В свою очередь в октябре прошлого года шахтоуправление "Южнодонбасское №1" уже отключалось от электроснабжения из-за долгов за электричество.

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