Ігнорування боргів держшахт призведе до зупинки підприємства в Донецькій області, - експерт
Шахтоуправління "Південнодонбаське №1" знаходиться на межі зупинки через проблеми з боргами за електроенергію, яку уряд роками ігнорував.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву колишнього заступника міністра енергетики Сергія Чеха у Facebook.
"Держава продовжує ігнорувати проблему з боргами держшахт. Це величезна проблема всієї галузі, яка не вирішувалася роками. Яскравий приклад бачимо вже сьогодні - шахтоуправління "Південнодонбаське №1" виявилося на межі відключення за борги за електроенергію", - написав він.
Чех наголосив, що борг шахти сформувався ще минулого року, і його розмір становить кілька десятків мільйонів гривень.
Також він додав, що держава замість систематичного вирішення проблеми із боргами шахт, займається точковим погашенням боргів і здебільшого після ажіотажу у ЗМІ.
"Сподіваюся, що Кабінет міністрів, Міністерство енергетики та Фонд державного майна звернуть увагу на цю ситуацію і вживатимуть невідкладних заходів для стабілізації роботи державних шахт, оскільки така ситуація є неприпустимою взагалі, а особливо під час опалювального сезону", - підсумував Чех.
Нагадаємо, що наприкінці 2021 року держава виділила із резервного фонду держбюджету 300 млн грн на погашення заборгованості перед шахтарями. Однак цього недостатньо для її повного погашення, оскільки, за словами голови Незалежної спілки гірників України Михайла Волинця, до 1 лютого заборгованість із зарплати перед шахтарями досягне 2,2 млрд грн.
У свою чергу у жовтні минулого року шахтоуправління "Південнодонбаське №1" вже відключалося від електропостачання через борги за електрику.