Ігнат заявив, що "зараз ніхто точно не знає", коли в Україні будуть F-16

"Зараз ніхто точно не знає, коли в Україні будуть F-16. Ми очікуємо якомога швидше", - констатував він.

Він також додав, що Україні, яка має отримати не найновіші модифікації F-16, "не дадуть зразу 40, 70 чи 120 літаків".

"Процес іде, льотчики вже літають, виконують польоти в небі. Поки що тривають польоти з інструкторами. Українські пілоти мають повністю освоїти техніку, керувати самостійно, без інструкторів. Проводяться тренувальні польоти", - каже спікер.

Ігнат підкреслив, що Україна переходить на F-16 в екстреному порядку, як це не робила жодна країна в світі, але не слід очікувати, що "прийдуть літаки і все - перемога".

"Ви ж розумієте, що спочатку прибуде невелика група пілотів, починатимуть працювати в небі, звичайно, Росія буде на це реагувати відповідно. Але процес підготовки пілотів і збільшення їх в Україні буде йти поступово", - сказав він.

F-16 для України

18 лютого Foreign Policy повідомило, що Україна зможе отримати перші винищувачі F-16 влітку 2024 року. Ймовірно, йдеться про червень. У свою чергу, у Повітряних силах не підтвердили і не спростували отримання Україною винищувачів F-16 вже у червні, відмовившись говорити про терміни. При цьому військові зазначили, що Україна вже адаптує інфраструктуру під цей тип літака.

У жовтні 2023 року в Повітряних силах висловлювали надію, що перші винищувачі F-16, ймовірно, з'являться в Україні навесні 2024 року. При цьому вистачило б близько 150 літаків, щоби ефективно захистити повітряний простір країни.