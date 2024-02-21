Игнат заявил, что "сейчас никто точно не знает", когда в Украине будут F-16

"Сейчас никто точно не знает, когда в Украине будет F-16. Мы ожидаем как можно скорее", - констатировал он.

Он также добавил, что Украине, которая должна получить не новейшие модификации F-16, "не дадут сразу 40, 70 или 120 самолетов".

"Процесс идет, летчики уже летают, выполняют полеты в небе. Пока продолжаются полеты с инструкторами. Украинские пилоты должны полностью освоить технику, управлять самостоятельно, без инструкторов. Проводятся тренировочные полеты", - говорит спикер.

Игнат подчеркнул, что Украина переходит на F-16 в экстренном порядке, как это ни делала ни одна страна в мире, но не следует ожидать, что "придут самолеты и все - победа".

"Вы же понимаете, что сначала прибудет небольшая группа пилотов, начнут работать в небе, конечно, Россия будет на это реагировать соответственно. Но процесс подготовки пилотов и увеличение их в Украине будет идти постепенно", - сказал он.

F-16 для Украины

18 февраля Foreign Policy сообщило, что Украина сможет получить первые истребители F-16 летом 2024 года. Вероятно, речь идет о июне. В свою очередь, в Воздушных силах не подтвердили и не опровергли получение Украиной истребителей F-16 уже в июне, отказавшись говорить о сроках. При этом, военные указали, что Украина уже адаптирует инфраструктуру под этот тип самолета.

В октябре 2023 года в Воздушных силах высказывали надежду, что первые истребители F-16, вероятно, появятся в Украине весной 2024 года. При этом хватило б около 150 самолетов, чтобы эффективно защитить воздушное пространство страны.