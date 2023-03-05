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Ігнат про винищувачі для України: успіх на землі неможливий без повітряного прикриття

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Україна, Неділя 05 березня 2023 13:44
Ігнат про винищувачі для України: успіх на землі неможливий без повітряного прикриття Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform com ua)
Автор: Наталія Юрченко

Україні для контрнаступу та успіхів у наземних операціях потрібна не лише броньована техніка та боєприпаси, але й закрите небо, тобто сучасна авіація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Те, що Україна буде з крилами - це, мабуть, ніхто не має у цьому сумнівів. Це буде поетапно, поступово. Посилення артилерії, посилення піхоти - це все має бути паралельно. Неможливо добитися успіху у наземній операції, не маючи надійного повітряного прикриття, не маючи надійних засобів протиповітряної оборони", - сказав речник.

Ігнат додав, що російська авіація, запускаючи бомби, змітає з землі українські міста. Як приклад речник назвав Маріуполь.

"Ми не мали прикритого Маріуполя, тому що з того боку була вже окупована територія. Не було чим дістати літаки, які бомбили "Азовсталь". Подивіться, що сталося від авіаційних бомб", - пояснив він.

Нагадаємо, американське видання NBC повідомило, що два українських пілоти прибули в США для навчання на симуляторі для сучасних бойових літаків, зокрема F-16.

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