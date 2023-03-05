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Игнат об истребителях для Украины: успех на земле невозможен без воздушного прикрытия

Новина українською →
Украина, Воскресенье 05 марта 2023 13:44
Игнат об истребителях для Украины: успех на земле невозможен без воздушного прикрытия Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform com ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украине для контрнаступления и успехов в наземных операциях нужна не только бронированная техника и боеприпасы, но и закрытое небо, то есть современная авиация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"То, что Украина будет с крыльями - это, пожалуй, никто не сомневается. Это будет поэтапно, постепенно. Усиление артиллерии, усиление пехоты - это все должно быть параллельно. Невозможно добиться успеха в наземной операции, не имея надежного воздушного прикрытия, не имея надежных средств противовоздушной обороны", - сказал спикер.

Игнат добавил, что российская авиация, запуская бомбы, сметает с земли украинские города. Как пример спикер назвал Мариуполь.

"У нас не было прикрытого Мариуполя, потому что с той стороны была уже оккупирована территория. Нечем было достать самолеты, которые бомбили "Азовсталь". Посмотрите, что произошло от авиационных бомб", - объяснил он.

Напомним, американское издание NBC сообщило, что два украинских пилота прибыли в США для обучения на симуляторе для современных боевых самолетов, в том числе F-16.

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