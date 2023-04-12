UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ігнат не виключає, що за штурвал F-16 в Україні можуть сісти іноземці. Потрібно лише рішення

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Повітряних силах не виключають можливості іноземцями
служити в авіації ЗСУ, адже в Україні це дозволяє відповідна процедура. Однак першочергово необхідне рішення про передачу F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

На тлі необхідності в передачі цих винищувачів, він вкотре нагадав, що противник продовжує застосовувати тактичну авіацію по всій лінії фронту.

"Це і винищувачі, і штурмовики, і бомбардувальники. Атакують і з півночі, і з півдня, і зі сходу. Продовжують використовувати керовані авіаційні бомби. Це новий тип загрози, на який мусимо якось реагувати. Потрібно перш за все берегти людей, наші війська й очікувати на те посилення, яке має прийти з заходу, щоб захистити наше небо", - підкреслив Ігнат.

За його словами, українська авіація наша завдає ударів у відповідь, але Сили оборони не мають такого потужного угруповування.

"Наша авіація щодня завдає по окупантах ракетно-бомбових ударів. Це штурмові літаки та бомбардувальники. Більш як 10 групових авіаударів завдано минулої доби Повітряними силами. Також застосовуються засоби ураження по ППО противника протирадіолокаційними ракетами", - розповів Ігнат.

Водночас він зазначив, що ЗСУ дуже очікують рішення від союзників щодо передачі Україні F-16.

"Командувач Повітряних сил закликав створити авіаційну коаліцію кілька тижнів тому під гаслом "перемога на землі кується в небі", тому що саме небо потрібно контролювати, мати перевагу в повітрі і перевага досягається саме такими винищувачами, як F-16", - заявив Ігнат.

За його словами, потрібно рішення про те, що така передача відбудеться і вже тоді можна говорити про підготовку.

"Паралельно стартує підготовка й інженерів, і авіаторів. І, безумовно, відповідаючи на ваше питання, чи зможуть іноземці (служити в авіації ЗСУ - ред.) - вони вже публічно заявляють, що готові. В нас є процедура відповідна, де громадяни іноземних держав можуть стати військовослужбовцями ЗСУ. Повітряні сили є частиною ЗСУ, авіація є частиною Повітряних сил, тому якщо танкіст, артилерист може, чому ж ні з пілотами?" - резюмував Ігнат.

Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вже допускав, що іноземці можуть служити в авіації ЗСУ, бути пілотами чи працівниками інженерно-авіаційного складу.

Додамо, раніше в Міноборони пояснили, що партнери затягують із передачею Україні F-16, оскільки ці системи складні та потребують обслуговування і великих фінансових витрат.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Авіація УкраїниВійськова допомогаВоздушные силы УкраиныВійна Росії проти України