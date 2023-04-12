Ігнат не виключає, що за штурвал F-16 в Україні можуть сісти іноземці. Потрібно лише рішення

На тлі необхідності в передачі цих винищувачів, він вкотре нагадав, що противник продовжує застосовувати тактичну авіацію по всій лінії фронту.

"Це і винищувачі, і штурмовики, і бомбардувальники. Атакують і з півночі, і з півдня, і зі сходу. Продовжують використовувати керовані авіаційні бомби. Це новий тип загрози, на який мусимо якось реагувати. Потрібно перш за все берегти людей, наші війська й очікувати на те посилення, яке має прийти з заходу, щоб захистити наше небо", - підкреслив Ігнат.

За його словами, українська авіація наша завдає ударів у відповідь, але Сили оборони не мають такого потужного угруповування.

"Наша авіація щодня завдає по окупантах ракетно-бомбових ударів. Це штурмові літаки та бомбардувальники. Більш як 10 групових авіаударів завдано минулої доби Повітряними силами. Також застосовуються засоби ураження по ППО противника протирадіолокаційними ракетами", - розповів Ігнат.

Водночас він зазначив, що ЗСУ дуже очікують рішення від союзників щодо передачі Україні F-16.

"Командувач Повітряних сил закликав створити авіаційну коаліцію кілька тижнів тому під гаслом "перемога на землі кується в небі", тому що саме небо потрібно контролювати, мати перевагу в повітрі і перевага досягається саме такими винищувачами, як F-16", - заявив Ігнат.

За його словами, потрібно рішення про те, що така передача відбудеться і вже тоді можна говорити про підготовку.

"Паралельно стартує підготовка й інженерів, і авіаторів. І, безумовно, відповідаючи на ваше питання, чи зможуть іноземці (служити в авіації ЗСУ - ред.) - вони вже публічно заявляють, що готові. В нас є процедура відповідна, де громадяни іноземних держав можуть стати військовослужбовцями ЗСУ. Повітряні сили є частиною ЗСУ, авіація є частиною Повітряних сил, тому якщо танкіст, артилерист може, чому ж ні з пілотами?" - резюмував Ігнат.