Игнат не исключает, что за штурвал F-16 в Украине могут сесть иностранцы. Нужно только решение

На фоне необходимости передачи этих истребителей, он в очередной раз напомнил, что противник продолжает применять тактическую авиацию по всей линии фронта.

"Это и истребители, и штурмовики, и бомбардировщики. Атакуют и с севера, и с юга, и с востока. Продолжают использовать управляемые авиационные бомбы. Это новый тип угрозы, на который должны как-то реагировать. Нужно прежде всего беречь людей, наши войска и ожидать того усиления, которое должно прийти с запада, чтобы защитить наше небо", - подчеркнул Игнат.

По его словам, украинская авиация наша наносит ответные удары, но Силы обороны не имеют такой мощной группировки.

"Наша авиация ежедневно наносит по оккупантам ракетно-бомбовые удары. Это штурмовые самолеты и бомбардировщики. Более 10 групповых авиаударов нанесены за прошедшие сутки Воздушными силами. Также применяются средства поражения по ПВО противника противорадиолокационными ракетами", - рассказал Игнат.

В то же время, он отметил, что ВСУ ожидают решения от союзников касательно передачи Украине F-16.

"Командующий Воздушными силами призвал создать авиационную коалицию несколько недель назад под лозунгом "победа на земле куется в небе", потому что именно небо нужно контролировать, иметь преимущество в воздухе и преимущество достигается именно такими истребителями, как F-16", - заявил Игнат.

По его словам, нужно решение о том, что такая передача состоится, и уже тогда можно говорить о подготовке.

"Параллельно стартует подготовка и инженеров, и авиаторов. И, безусловно, отвечая на ваш вопрос, смогут ли иностранцы (служить в авиации ВСУ - ред.) - они уже публично заявляют, что готовы. У нас есть процедура соответствующая, где граждане иностранных государств могут стать военнослужащими ВСУ. Воздушные силы являются частью ВСУ, авиация является частью Воздушных сил, поэтому если танкист, артиллерист может, почему нет с пилотами?" - резюмировал Игнат.