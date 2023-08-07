Ігнат відреагував на чутки, що РФ намагалася помститися "Кинджалами" за атаку на Кремль
Російські окупанти справді намагалися вдарити по Києву за допомогою гіперзвукової ракети "Кинджал" одразу після атаки на Кремль. Їхньою ціллю, ймовірно, був урядовий квартал.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"4 травня це була одна ракета "Кинджал". Крім неї ще балістика могла бути. Тобто могли бути і ракети, що летять балістичною траєкторією. А вже 16 травня і 16 червня було збито ще по 6 "Кинджалів". Загалом маємо таких збитих цілей 13. І відповідно збитих їх у Київській області", - розповів Ігнат.
За його словами, цілями тоді могли бути якісь урядові будівлі чи стратегічні об'єкти, оскільки у Києві знаходяться всі державні інституції, у тому числі Рада, Нацбанк і не тільки.
"Такі будівлі завжди будуть цілями для ворога. Об'єкти критичної інфраструктури, військові об'єкти", - додав речник Повітряних сил.
Але, як зазначив Ігнат, маючи такі зенітні ракетні комплекси як Patriot, нашу країну можна захистити і від балістики, і від гіперзвукових ракет.
Що передувало
Нагадаємо, кілька днів тому видання The Times взяло коментар у неназваного підполковника протиповітряної оборони Києва. Він розповів, що після атаки на Кремль, яка відбулася 3 травня, вже наступного дня окупанти застосовували для удару по Україні гіперзвукову ракету "Кинджал".
Військовий додав, що ракета прямувала у бік Урядового кварталу.
Зазначимо, раніше Ігнат розповідав, щопід час одного з останніх ударів по Україні російський "Кинджал" залетів у повітряний простір Білорусі.
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