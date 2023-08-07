Игнат отреагировал на слухи, что РФ пыталась отомстить "Кинжалами" за атаку на Кремль

Российские оккупанты действительно пытались ударить по Киеву при помощи гиперзвуковой ракеты "Кинжал" сразу после атаки на Кремль. Их целью, вероятно, был правительственный квартал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"4 мая это была одна ракета "Кинжал". Кроме нее еще баллистика могла быть. То есть могли быть и ракеты, летящие по баллистической траектории. А уже 16 мая и 16 июня было сбито еще по 6 "Кинжалов". В общем имеем таких сбитых целей 13. И соответственно сбитых их в Киевской области", - рассказал Игнат.

По его словам, целями тогда могли быть какие-то правительственные здания или стратегические объекты, поскольку в Киеве находятся все государственные институции, в том числе Рада, Нацбанк и не только.

"Такие здания всегда будут целями для врага. Объекты критической инфраструктуры, военные объекты", - добавил спикер Воздушных сил.

Но, как отметил Игнат, имея такие зенитные ракетные комплексы как Patriot, нашу страну можно защитить и от баллистики, и от гиперзвуковых ракет.

Что предшествовало

Напомним, несколько дней назад издание The Times взяло комментарий у неназванного подполковника противовоздушной обороны Киева. Он рассказал, что после атаки на Кремль, которая состоялась 3 мая, уже на следующий день оккупанты применяли для удара по Украине гиперзвуковую ракету “Кинжал”.

Военный добавил, что ракета направлялась в сторону Правительственного квартала.

Отметим, ранее Игнат рассказывал, что во время одного из последних ударов по Украине российский "Кинжал" залетел в воздушное пространство Беларуси.