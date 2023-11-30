Ігнат уточнив слова Столтенберга про F-16 на полі бою: все залежить від моделі літака

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що літаки F-16 вплинуть на ситуацію на полі бою, але кардинально не змінять її. На думку українських військових, все залежить від моделі винищувача та озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Треба розуміти, що саме сказав генсек. Літаки дійсно мають працювати в єдиній системі протиповітряної оборони. Мають працювати в єдиному механізмі Сил оборони, використовуватися так, як це потрібно. Якщо говорити про літаки якихось старих моделей, старих серій то, звичайно, кардинально не змінять (ситуацію, - ред.). Але ж ми розраховуємо, що матимемо техніку, що на рівні конкуруватиме з російськими літаками і зможе відтіснити російську авіацію подалі", - сказав речник.

Ігнат наголосив, що Україна потребує новіших моделей F-16. Речник не назвав необхідну кількість літаків, яка зможе змінити ситуацію на полі бою. Але він додав, що атаки здійснюються невеликими групами, бо "це ж не Друга світова війна, щоб кількістю воювати".

"Літаки - це лише платформа. В них є озброєння, ракети та бомби, які застосовуються. Тому нам треба сучасні літаки. Сучасні платформи, здатні забезпечити саме результат. F-16 є різні, є різні модернізації. Є блок 10-й, 15-й, 20-й, 30-й і аж до 70-го. Блок 70/72 - це остання модернізація F-16. Вона надзвичайно потужна і, звичайно, хочеться її. Будемо дивитися, що партнери будуть нам надавати. Літак F-16 може проходити ці етапи модернізації, є потужності на заводах і в Європі, і в США, які можуть забезпечити цю модернізацію", - пояснив Ігнат.

За його словами, Україна розраховує повністю замінити парк літальних апаратів на F-16 чи на інший західний літак. Але все відбуватиметься поступово. Тому зараз потрібно говорити про озброєння, зокрема, потужні радари, які можуть змінити ситуацію на полі бою.

F-16 для України

Нагадаємо, раніше частина союзників погодилася надати Україні винищувачі F-16. Нідерланди, Данія та Норвегія пообіцяли надати Україні щонайменше 61 одиницю F-16.

Українські пілоти навчаються на F-16 у декількох країнах. За словами Юрія Ігната, у Данії льотчики вже сіли на F-16 разом з інструкторами.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що самі винищувачі F-16 не зможуть кардинально змінити ситуацію на полі бою в Україні. На його думку, літаки потрібно використовувати разом з HIMARS, ракетами та іншими системами ППО.

Варто зазначити, що раніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур у коментарі РБК-Україна заявив, що літаки, які незабаром може отримати України, не змінять хід бойових дій. На його думку, пріоритетом зараз є боєприпаси, зокрема, далекобійні ракети.