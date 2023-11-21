UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ігнат про тривалі тривоги через зліт МіГів: триває пошук непростого рішення

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Рішення щодо тривалих повітряних тривог через зльоти російських літаків МіГ-31К непросте. Над ним працюють у профільних відомствах із залученням провідних фахівців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната під час брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ".

"Наскільки я знаю, проводиться робота у профільних міністерствах та відомствах. Керівництво та провідні спеціалісти шукають шлях. Повірте, рішення непросте. Питання відповідальності, питання безпеки, питання людського життя", - пояснив Ігнат.

За його словами, потрібне рішення, яке б задовольнило всіх.

"Люди хочуть розуміти, як це все буде відбуватися. Ці багатогодинні перельоти МіГів блокують життєдіяльність держави, економіку, освітній рівень. Це турбує суспільство. Яким буде це рішення - треба дочекатися", - зазначив речник.

Ігнат додав, що Повітряні сили будуть і надалі надавати інформацію щодо небезпеки, а також інформувати у публічному просторі.

Що передувало

Нещодавно президент Володимир Зеленський доручив Кабміну, Міністерству оборони та Генштабу ЗСУ знайти рішення, щоб довготривалі польоти російського МіГ-31К, який може переносити ракети "Кинджал", не паралізували Україну.

За його словами, сьогоднішній рівень протиповітряної оборони України дозволяє переглянути методи реагування на загрози.

"Наш рівень ППО і загалом готовність до ракетних загроз дозволяє дещо осучаснити реагування - без непотрібних зупинок країни. Це важливо для мільйонів наших людей. Я очікую відповідних пропозицій", - сказав президент.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Воздушные силы УкраиныВійна Росії проти Українивоздушная тревога