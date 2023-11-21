Ігнат про тривалі тривоги через зліт МіГів: триває пошук непростого рішення

"Наскільки я знаю, проводиться робота у профільних міністерствах та відомствах. Керівництво та провідні спеціалісти шукають шлях. Повірте, рішення непросте. Питання відповідальності, питання безпеки, питання людського життя", - пояснив Ігнат.

За його словами, потрібне рішення, яке б задовольнило всіх.

"Люди хочуть розуміти, як це все буде відбуватися. Ці багатогодинні перельоти МіГів блокують життєдіяльність держави, економіку, освітній рівень. Це турбує суспільство. Яким буде це рішення - треба дочекатися", - зазначив речник.

Ігнат додав, що Повітряні сили будуть і надалі надавати інформацію щодо небезпеки, а також інформувати у публічному просторі.

Що передувало

Нещодавно президент Володимир Зеленський доручив Кабміну, Міністерству оборони та Генштабу ЗСУ знайти рішення, щоб довготривалі польоти російського МіГ-31К, який може переносити ракети "Кинджал", не паралізували Україну.

За його словами, сьогоднішній рівень протиповітряної оборони України дозволяє переглянути методи реагування на загрози.

"Наш рівень ППО і загалом готовність до ракетних загроз дозволяє дещо осучаснити реагування - без непотрібних зупинок країни. Це важливо для мільйонів наших людей. Я очікую відповідних пропозицій", - сказав президент.