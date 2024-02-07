Ігнат про створення Сил безпілотних систем: є певні стратегічні задуми

"Певно є певні стратегічні задуми є щодо цього питання. Я зараз не можу сказати нічого з цього приводу... В будь-якому випадку вони будуть якусь свою функцію виконувати. Але без безпілотників сьогодні ніхто не обійдеться", - сказав Ігнат, відповідаючи на питання про доцільність Сил безпілотних систем.

Як приклад він навів Туреччину, де безпілотники окрім суто військових функцій ще допомагають поліції виявляти злочини, а також прикордонникам з контролем кордону та боротьбою з контрабандою.

"Тому безпілотники безумовно будуть корисні усім", - додав речник Повітряних сил.

Новий рід військ

Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну та Генштабу опрацювати питання щодо створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду сил.

"За результатами опрацювання внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки та оборони України", - йдеться в указі президента.

Пізніше в Міноборони розповіли, для чого потрібен новий рід військ.