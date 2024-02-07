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Ігнат про створення Сил безпілотних систем: є певні стратегічні задуми

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Сили безпілотних систем при ЗСУ неодмінно будуть виконувати свою функцію. В української влади та військового командування є певні стратегічні задуми щодо створення нового роду військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Певно є певні стратегічні задуми є щодо цього питання. Я зараз не можу сказати нічого з цього приводу... В будь-якому випадку вони будуть якусь свою функцію виконувати. Але без безпілотників сьогодні ніхто не обійдеться", - сказав Ігнат, відповідаючи на питання про доцільність Сил безпілотних систем.

Як приклад він навів Туреччину, де безпілотники окрім суто військових функцій ще допомагають поліції виявляти злочини, а також прикордонникам з контролем кордону та боротьбою з контрабандою.

"Тому безпілотники безумовно будуть корисні усім", - додав речник Повітряних сил.

Новий рід військ

Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну та Генштабу опрацювати питання щодо створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду сил.

"За результатами опрацювання внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки та оборони України", - йдеться в указі президента.

Пізніше в Міноборони розповіли, для чого потрібен новий рід військ.

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