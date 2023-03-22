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Ігнат спростував інформацію про навчання українських пілотів на винищувачах Mirage

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Інформація французьких ЗМІ про навчання українських пілотів на винищувачах Mirage не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі Радіо Свобода.

Ігнат зазначив, що тисячі українських військовослужбовців, у тому числі й з Повітряних сил ЗСУ, зараз проходять навчання у різних країнах світу, і це є "типовим явищем".

Конкретно у Франції, за словами речника, проходили курси авіанавідників, виживання та інші, але наразі мова про навчання льотного складу не йде.

Нагадаємо, раніше французькі ЗМІ повідомляли, що українські пілоти проходять прискорену підготовку на винищувачах Mirage 2000 на авіабазах Мон-де-Марсан та Нансі у Франції.

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