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Игнат опроверг информацию об обучении украинских пилотов на истребителях Mirage

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil.in.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Информация французских СМИ об обучении украинских пилотов на истребителях Mirage не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире Радио Свобода.

Игнат отметил, что тысячи украинских военнослужащих, в том числе и из Воздушных сил ВСУ, сейчас проходят обучение в разных странах мира, и это "типичное явление".

Конкретно во Франции, по словам спикера, проходили курсы авианаводчиков, выживания и другие, но пока об обучении летного состава речь не идет.

Напомним, ранее французские СМИ сообщали, что украинские пилоты проходят ускоренную подготовку на истребителях Mirage 2000 на авиабазах Мон-де-Марсан и Нанси во Франции.

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ФранцияВоенная помощьВоздушные силы Украины