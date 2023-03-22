Игнат опроверг информацию об обучении украинских пилотов на истребителях Mirage

Информация французских СМИ об обучении украинских пилотов на истребителях Mirage не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире Радио Свобода .

Игнат отметил, что тысячи украинских военнослужащих, в том числе и из Воздушных сил ВСУ, сейчас проходят обучение в разных странах мира, и это "типичное явление".

Конкретно во Франции, по словам спикера, проходили курсы авианаводчиков, выживания и другие, но пока об обучении летного состава речь не идет.