Ігнат спростував чутки про "прильоти 16 балістичних ракет" по Києву

Київ, Понеділок 26 січня 2026 13:40
Ігнат спростував чутки про "прильоти 16 балістичних ракет" по Києву Фото: Юрій Ігнат (suspilne media)
Автор: Ірина Глухова

У Повітряних силах ЗСУ спростували інформацію про нібито приліт 16 балістичних ракет по Києву 13 січня.

Про це заявив начальник управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі телемарафону.

Що передувало

Раніше у соцмережах поширили словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка який заявив, що 16 балістичних ракет нібито влучили по ТЕЦ у Києві 13 січня.

За його словами, через брак засобів ППО ракети вразили столичні ТЕЦ, які забезпечували до половини потреб столиці в електроенергії, і саме тоді "почалися проблеми з електропостачанням".

Заява Ігната

"13 січня не було по Києву таких прильотів, про які йдеться - 16 балістичних ракет. Це були дані по всій території країни", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що над Києвом тоді знищили два "Іскандера-М" і ще дві ракети в Київській області.

Ігнат наголосив, що це не зменшує загроз для столиці та інших регіонів і закликав всіх користуватися офіційними джерелами.

"В нас у Telegram Командування чи Повітряні сили є інформація щодо кожного удару щоранку", - сказав представник ПС.

Що відомо про атаку 13 січня

Нагадаємо, в ніч на 13 січня січня і зранку російські окупанти масовано атакували Україну дронами, балістикою та крилатими ракетами.

Під ударом опинились Київ, Харків, Одеса та інші міста. Основною цілю загарьників стала енергетика: генерація, підстанції. Багато руйнувань тоді було зафіксовано і серед житлової та цивільної інфраструктури.

За даними Повітряних сил ЗСУ, під час атаки по Україні російська армія запустила 18 балістичних ракет типу "Іскандер-М" і зенітних керованих ракет С-300, 7 ракет "Іскандер-К" та 293 ударні безпілотники, серед яких близько 200 дронів типу "Шахед", а також "Гербери" та інші моделі.

Удари балістикою завдано з чотирьох локацій по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.

Системи ППО знищили або придушили 247 ворожих цілей, серед яких дві балістичні ракети "Іскандер-М", п’ять крилатих ракет "Іскандер-К" та 240 безпілотників.

Більше про наслідки російського удару 13 січня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

