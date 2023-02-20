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Ігнат розповів, яка зброя необхідна Україні для перемоги над Росією

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Кава

Для пришвидшення перемоги України над Росією нашим військовим необхідне високоточне, далекобійне озброєння різних видів, а також системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі національного телемарафону.

За його словами, Україна передала своїм західним партнерам список озброєння та військової техніки. У ньому вказані ті позиції, які першочергово необхідні Силам оборони України.

"Що нам потрібно для перемоги? Для перемоги нам потрібна високоточна, далекобійна зброя різних типів. Це стосується артилерії й оперативно-тактичних комплексів. Також системи ППО", - сказав він.

Він також нагадав, що частина українських військових проходить навчаня у різних країнах. У тому числі в США, де опановують системи Patriot.

"Вершина нашої мрії - це літаки. Зрозуміло, що саме багатоцільові винищувачі - це теж далекобійна, маневрена та мобільна зброя, яка може виконувати безліч завдань: як охороняти повітряний простір від повітряний атак, збивати ракети, Shahed, - все, що є повітряними цілями, крім балістики, так і завдавати ударів на далекі відстані по наземних цілях і тим самим допомогти українським військам швидко деокупувати наші території", - наголосив Ігнат.

Нагадаємо, видання Financial Times повідомило з посиланням на західну розвідку, що Росія накопичує літаки поблизу кордону з Україною

Пізніше Юрій Ігнат спростував інформацію про нібито стягування російської авіації до кордонів з Україною.

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