Ігнат розповів, чому в Україні тривалі тривоги через атаки "Шахедів"

Російські окупанти під час повітряних атак по Україні із застосуванням ударних дронів типу "Шахед" змінюють тактику, і останнім часом запускають безпілотники групами по кілька хвиль. Це призводить до тривалих повітряних тривог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната в ефірі національного телемарафону.

Особливості повітряних атак та роботи ППО

При плануванні повітряних ударів по певному регіону в Україні росіяни прокладають для своїх ракет та БПЛА маршрути, а також намагаються виявити "слабкі місця" у протиповітряній обороні ЗСУ.

Українські захисники фіксують способи ворожих атак та складають карту, як противник здійснює обстріл. Це дозволяє чіткіше визначити основну мету, яку російські окупанти ставлять перед собою під час повітряних ударів.

Так, війська РФ намагаються використовувати маршрути, якими дрону вдається проходити та досягати цілі. Сили оборони України враховують такі випадки та створюють там перешкоди за допомогою засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), або залучають різні засоби поразки.

Зміни тактики атаки "Шахедів"

Ігнат звернув увагу, що спочатку російські загарбники застосовували безпілотники поодиноко в денний час, пізніше стали завдавати ударів групами, а потім - точкові атаки.

За словами спікера, наразі війська РФ атакують своїми БПЛА фактично врозкид - дрони противника залітають в Україну з російського Приморсько-Ахтарська, після чого на нашій території прямують у різні області.

Тривалі за часом повітряні тривоги в Україні пов'язані з тим, що ворог зараз переважно застосовує "Шахеди" групами, запускаючи їх по кілька хвиль, пояснив представник ПС.

Російські повітряні атаки по Україні

Російські окупанти продовжують завдавати по Україні повітряних ударів із застосуванням усіх видів озброєння. Найактивніше противник використовує для таких атак баражуючі боєприпаси іранського виробництва типу "Шахед".

Зокрема, нагадаємо, що минулого вечора, з 20:00, війська РФ атакували Україну з південно-східного напрямку 14-ма ударними БПЛА, а також крилатою ракетою Х-22 - з літака Ту22М3.

Силами та засобами ППО ЗСУ вдалося знищити усі 14 ворожих безпілотників Shahed-131/136. При цьому крилата ракета росіян також не досягла своєї цілі - вона впала у Запорізькій області на відкритій місцевості.