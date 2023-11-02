Ігнат прокоментував перекидання РФ вертольотів з Бердянська до Таганрогу після удару ATACMS

"Якщо у противника з’являються засоби ураження з відповідним радіусом дії та технічними характеристиками, то противник повинен якось реагувати - це очевидно", - сказав Ігнат.

За його словами, росіяни відводять техніку та озброєння з зони потенційного ураження.

"Це стосується також тих крилатих ракет, які ми отримали. Ми бачили у Криму наслідки, так сталося і з російським флотом, який відійшов на бази Новоросійська і так далі. Тому якщо в Україні з’являються засоби, які можуть дістати противника на ту, чи іншу глибину - відповідно противник буде на це реагувати", - зазначив речник.

Ігнат також додав, що точно так само окупанти реагуватимуть, коли в Україні з'являться винищувачі F-16.

Що передувало

Російські військові зосередили свою авіацію на базі у Таганрозі після того, як ЗСУ завдали удару ATACMS по їх місцю базування у Бердянську.

У Таганрог було переміщено 21 гелікоптер типів Ка-52 та Мі-8. Це залишки тієї авіації РФ, яка раніше знаходилась у Бердянську.

На останніх супутникових знімках російської авіабази в Таганрозі видно кілька гелікоптерів і великих літаків поряд з транспортними засобами та обладнанням. Ця база є однією з кількох, які використовуються російськими літаками, які літають над Україною", - написав військовий аналітик Брейді Афрік.

А ось за даними Defence-ua.com, знімки свідчать про появу такої кількості вертольотів на базі в Таганрогу, яка раніше використовувалась як майданчик для Су-25СМ3. Однак поки не відомо, чи їх туди було доставлено повітрям, чи перевезено наземним транспортом.

Ймовірно, тепер росіяни хочуть використовувати Таганрог не тільки як новий злітний майданчик для ударних гелікоптерів, але також і як "перевалочний пункт" для ремонту своєї авіації у випадку нових ударів ATACMS.