Игнат прокомментировал переброску РФ вертолетов из Бердянска в Таганрог после удара ATACMS

"Если у противника появляются средства поражения с соответствующим радиусом действия и техническими характеристиками, то противник должен как-то реагировать - это очевидно", - сказал Игнат.

По его словам, россияне уводят технику и вооружение из зоны потенциального поражения.

"Это касается также тех крылатых ракет, которые мы получили. Мы видели в Крыму последствия, так случилось и с российским флотом, который отошел на базы Новороссийска и так далее. Поэтому если в Украине появляются средства, которые могут достать противника, или другую глубину - соответственно противник будет на это реагировать", - отметил спикер.

Игнат также добавил, что точно так же оккупанты будут реагировать, когда в Украине появятся истребители F-16.

Что предшествовало

Российские военные сосредоточили свою авиацию на базе в Таганроге после того, как ВСУ нанесли удар ATACMS по их месту базирования в Бердянске.

В Таганрог был перемещен 21 вертолет типов Ка-52 и Ми-8. Это остатки той авиации РФ, которая раньше находилась в Бердянске.

На последних спутниковых снимках российской авиабазы в Таганроге видны несколько вертолетов и крупных самолетов рядом с транспортными средствами и оборудованием. Эта база является одной из нескольких, которые используются российскими самолетами, летающими над Украиной", - написал военный аналитик Брейди Африк.

А вот по данным Defence-ua.com, снимки свидетельствуют о появлении такого количества вертолетов на базе в Таганроге, которое ранее использовалось как площадка для Су-25СМ3. Однако пока не известно, были ли они туда доставлены воздухом или перевезены наземным транспортом.

Вероятно, теперь россияне хотят использовать Таганрог не только как новую взлетную площадку для ударных вертолетов, но также и как "перевалочный пункт" для ремонта своей авиации в случае новых ударов ATACMS.