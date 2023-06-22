Ігнат про SAMP-T в Україні: чекаємо, коли комплекс заступить на бойове чергування

"Еммануель Макрон повідомив про те, що SAMP-T вже в Україні. Очікуємо від командувача Повітряних сил Миколи Олещука те, що він зустріне людей, привітає на нашій землі й оголосить про те, що дійсно комплекс заступив на бойове чергування", - заявив Ігнат.

Він також зазначив, що українські захисники неба, окрім SAMP-T, очікують на системи IRIS-T, які Німеччина буде постачати Україні поступово.

Що цьому передувало

Нагадаємо, Франція та Італія спільно заявили, що нададуть Україні протиракетну систему SAMP-T. Вона може збивати цілі на відстані до 150 кілометрів та на висоті до 25 кілометрів. Також ЗРК може знищувати балістичні ракети.

Підготовка до передачі комплексу тривала місяці, а 20 червня президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що SAMP-T вже доставили в Україну.

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