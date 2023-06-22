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Игнат о SAMP-T в Украине: ждем, когда комплекс заступит на боевое дежурство

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Зенитно-ракетный комплекс SAMP-T, переданный Францией и Италией, еще не заступил на боевое дежурство в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Эммануэль Макрон сообщил о том, что SAMP-T уже в Украине. Ожидаем от командующего Воздушными силами Николая Олещука то, что он встретит людей, поздравит на нашей земле и объявит о том, что действительно комплекс заступил на боевое дежурство", - заявил Игнат.

Он также отметил, что украинские защитники неба, кроме SAMP-T, ожидают системы IRIS-T, которые Германия будет поставлять Украине постепенно.

Что этому предшествовало

Напомним, Франция и Италия совместно заявили, что предоставят Украине противоракетную систему SAMP-T. Она может сбивать цели на расстоянии до 150 км и на высоте до 25 км. Также ЗРК может уничтожать баллистические ракеты.

Подготовка к передаче комплекса длилась месяцы, а 20 июня президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что SAMP-T уже доставлен в Украину.

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