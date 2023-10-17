Ігнат пояснив важливість ударів по техніці ворога на аеродромах у Бердянську і Луганську

Офіцер зазначив, що на таких аеродромах базуються вертольоти інтервентів, які працюють близько до лінії бойового зіткнення. Вони за допомогою протитанкових керованих ракет можуть уражати військову техніку ЗСУ.

Він додав, що військове командування РФ намагається захистити всі важливі для себе об'єкти за допомогою достатньої кількості ППО, проте противнику це "не завжди вдається".

При цьому представник ПС не став називати тип озброєнь, яке було використано цієї ночі для успішних ударів по цілях на аеродромах Луганська та Бердянська. А також не розкрив - що саме там було знищено.

"Але зрештою ураження такої техніки як вертольоти противника, які він використовує - Ка-52, Мі-24 - безумовно, що це добре для нас. Тому що вертольоти разом із тактичною авіацією постійно працюють на фронті та на передній лінії", - наголосив полковник.

За словами Ігната, ворожі вертольоти разом із тактичною авіацією "постійно працюють на фронті та передній лінії", і війська РФ намагаються тримати їх ближче до лінії фронту, як це було в Чорнобаївці Херсонської області.

"І тут Луганськ, Бердянськ це безпосередньо не далеко від лінії фронту", - додав він.

Також спікер Командування ПС звернув увагу, що в окупантів вертолітна техніка сучасніша, і має сучасніше озброєння.

"Є протитанкові керовані ракети з великою дальністю застосування. Вертольоти працюють постійно власне 10+ кілометрів від лінії бойового зіткнення. Тому ураження такої техніки є цілком важливим для нас", - сказав Ігнат.

Нічні удари по аеродромах у Луганську та Бердянську

Раніше у СтратКом ЗСУ повідомили про завдання Силами оборони серії ударів по ворожих аеродромах у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську цієї ночі.

Нагадаємо, що мер Мелітополя Іван Федоров вранці опублікував у своєму Telegram відео з ударами з боку українських сил по летовищу в Бердянську.

Додамо, що за даними Генерального штабу ЗСУ, в результаті ударів були вражені два російські вертольоти, склад боєприпасів, а також артсистема противника.