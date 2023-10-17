Игнат объяснил важность ударов по технике врага на аэродромах в Бердянске и Луганске

Офицер отметил, что на таких аэродромах базируются вертолеты интервентов, которые работают близко к линии боевого соприкосновения. Они с помощью противотанковых управляемых ракет могут поражать военную технику ВСУ.

Он добавил, что военное командование РФ пытается защитить все важные для себя объекты с помощью достаточного количества ПВО, однако противнику это "не всегда удается".

При этом представитель ВС не стал называть тип вооружений, которое было использовано этой ночью для успешных ударов по целям на аэродромах Луганска и Бердянска. А также не раскрыл - что именно там было уничтожено.

"Но, в конце концов, поражение такой техники как вертолеты противника, которые он использует - Ка-52, Ми-24 - безусловно, это хорошо для нас. Потому что вертолеты вместе с тактической авиацией постоянно работают на фронте и передней линии", - подчеркнул полковник.

По словам Игната, вражеские вертолеты вместе с тактической авиацией "постоянно работают на фронте и передней линии", и войска РФ пытаются держать их ближе к линии фронту, как это было в Чернобаевке Херсонской области.

"И здесь Луганск, Бердянск это напрямую не далеко от линии фронта", - добавил он.

Также спикер Командования ВС обратил внимание, что у оккупантов вертолетная техника более современная, и имеет более современное вооружение.

"Имеются противотанковые управляемые ракеты с большой дальностью применения. Вертолеты работают постоянно собственно 10+ километров от линии боевого столкновения. Поэтому поражение такой техники вполне важно для нас", - сказал Игнат.

Ночные удары по аэродромах в Луганске и Бердянске

Ранее в СтратКом ВСУ сообщили о нанесении Силами обороны серии ударов по вражеским аэродромам во временно оккупированном Луганске и Бердянске этой ночью.

Напомним, что мэр Мелитополя Иван Федоров утром опубликовал в своем Telegram видео с ударами со стороны украинских сил по аэродрому в Бердянске.

Добавим, что по данным Генерального штаба ВСУ, в результате ударов были поражены два российских вертолета, склад боеприпасов, а также артсистема противника.