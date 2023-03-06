Ігнат пояснив важливість прибуття українських пілотів до США

За його словами, під час візиту українських пілотів до США оцінять, скільки потрібно часу для їхнього навчання, також оцінюється рівень знань.

"Всі ці моменти враховуються, і будуть надалі зроблені кроки для того, щоб зрозуміти алгоритм дій: як ми діятимемо далі, де ми навчатимемо (пілотів ЗСУ – ред.), якщо буде прийнято рішення про надання Україні того чи іншого типу літака ", - заявив Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ також зазначив, що зараз ще тривають консультації щодо передачі Україні західних винищувачів, українська сторона тісно співпрацює на різних фронтах: і на дипломатичному, і на військовому.

"Поки що американська сторона вивчає можливості наших пілотів, скільки їм знадобиться час для переучування на сучасні винищувачі", - зазначив він.

Ігнат також заявив, що окрім пілотів, не менш важливим фактором є навчання інженерно-авіаційного складу, який обслуговуватиме цю техніку. Це дуже важливий момент, тому що один літак щодня обслуговують понад десять спеціалістів.