Игнат объяснил важность прибытия украинских пилотов в США

Визит двух украинских пилотов в США поможет определить уровень знаний и умений авиаторов ВСУ, которые могут быть потенциально вовлечены в будущее обучение на новых истребителях.
Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
По его словам, во время визита украинских пилотов в США оценят, сколько нужно времени для их обучения, также оценивается уровень знаний.
"Все эти моменты учитываются, и будут в дальнейшем сделаны шаги для того, чтобы понять алгоритм действий: как мы будем действовать дальше, где мы будем учить (пилотов ВСУ – ред.), если будет принято решение о предоставлении Украине того или иного типа самолета", - заявил Игнат.
Спикер Воздушных сил ВСУ также отметил, что сейчас еще продолжаются консультации о передаче Украине западных истребителей, украинская сторона тесно сотрудничает на разных фронтах: и на дипломатическом, и на военном.
"Пока американская сторона изучает возможности наших пилотов, сколько им понадобится время для переучивания на современные истребители", - отметил он.
Игнат также заявил, что кроме пилотов, не менее важным фактором является обучение инженерно-авиационного состава, который будет обслуживать эту технику. Это очень важный момент, потому что один самолет ежедневно обслуживают более десяти специалистов.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что министр обороны Алексей Резников уверен, что Украина получит западные истребители.
Также ранее мы писали, что процесс передачи Украине современных танков сдвинулся с места благодаря позиции Британии. Аналогичный процесс происходит сейчас с истребителями.
Узнать, зачем Вооруженным силам Украины западные истребители и почему союзники не спешат их передавать, можно в материале РБК-Украина.
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