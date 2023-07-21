Ігнат пояснив, коли Україна контролюватиме небо над окупованими територіями

Україна контролюватиме небо над тимчасово окупованими росіянами територіями, коли Повітряні сили матимуть більше сучасних систем ППО, а також західні винищувачі F-16.

"При грамотних діях, при підтримці наземного ППО, наприклад, Patriot, NASAMS, IRIS-T чи інших систем, це призведе до того, що ми контролюватимемо повітряний простір над окупованою територією. Не буде принаймні жодного тотального контролю росіян над Запорізькою чи іншими областями", - сказав Ігнат.

Також за його словами, якщо в українських Повітряних сил буде хоча б одна ескадрилья винищувачів F-16 на початку - це вже зможе прикривати ті чи інші напрямки й виконувати важливі завдання.

"Коли з'являється якийсь новий тип озброєння, наприклад, перші танки - воно пішло своїм ходом і арсенал поповнюється. Хоча, звичайно, є і втрати. Так само і засоби протиповітряної оборони. Наприклад, надійшли перші системи NASAMS. Тепер вона в нас не одна - вже більше. Так і з Iris-T, і з Patriot. Так же буде і з F-16. Головне, щоби перші винищувачі зайшли й далі з кожним місяцем їхня кількість, можливо, буде зростати", - наголосив речник.

F-16 для України

Нагадаємо, союзники України нещодавно вирішили навчати наших пілотів на винищувачах F-16. Це сталося після того, як відповідну ініціативу підтримав президент США Джо Байден.

Очолили авіаційну коаліцію, в рамках якої відбуватиметься навчання, Данія та Нідерланди. При цьому поки що жодна країна не анонсувала постачання F-16 Україні.

Ці літаки, зокрема, необхідні нашій країні для того, щоб захищати небо від постійних російських атак, неодноразово наголошували офіційні особи.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, американські винищувачі наша країна отримає лише наступного року. З таким прогнозом погоджується і Кулеба. Він уточнював, що передача відбудеться "на початку 2023 року".