Ігнат пояснив, чому для України важливо отримати військові літаки західного зразка

Радянські літаки фізично застаріли й воюють на межі своїх можливостей. Україна потребує техніку більш новітнього зразка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Ми хочемо замінити весь парк радянських літаків, які вже морально та фізично застаріли. Вони воюють сьогодні на межі своїх можливостей, завдяки нашим пілотам, людям", - заявив Ігнат.

За словами речника Повітряних сил, він сподівається, що наступне засідання "Рамштайн" буде "авіаційним" під час якого союзники схвалять рішення на користь України.