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Ігнат пояснив, чому для України важливо отримати військові літаки західного зразка

Фото: Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ (armyinform.com.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Радянські літаки фізично застаріли й воюють на межі своїх можливостей. Україна потребує техніку більш новітнього зразка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Ми хочемо замінити весь парк радянських літаків, які вже морально та фізично застаріли. Вони воюють сьогодні на межі своїх можливостей, завдяки нашим пілотам, людям", - заявив Ігнат.

За словами речника Повітряних сил, він сподівається, що наступне засідання "Рамштайн" буде "авіаційним" під час якого союзники схвалять рішення на користь України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними видання Politico, кілька американських військових підштовхує Пентагон до погодження відправки в Україну винищувачів.

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