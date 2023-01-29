Ігнат пояснив, чому для України важливо отримати військові літаки західного зразка
Радянські літаки фізично застаріли й воюють на межі своїх можливостей. Україна потребує техніку більш новітнього зразка.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Ми хочемо замінити весь парк радянських літаків, які вже морально та фізично застаріли. Вони воюють сьогодні на межі своїх можливостей, завдяки нашим пілотам, людям", - заявив Ігнат.
За словами речника Повітряних сил, він сподівається, що наступне засідання "Рамштайн" буде "авіаційним" під час якого союзники схвалять рішення на користь України.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними видання Politico, кілька американських військових підштовхує Пентагон до погодження відправки в Україну винищувачів.
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