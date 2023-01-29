Игнат объяснил, почему для Украины важно получить военные самолеты западного образца
Советские самолеты физически устарели и воюют на грани своих возможностей. Украина нуждается в технике более новейшего образца.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
"Мы хотим заменить весь парк советских самолетов, которые уже морально и физически устарели. Они воюют сегодня на пределе своих возможностей, благодаря нашим пилотам, людям", - заявил Игнат.
По словам представителя Воздушных сил, он надеется, что следующее заседание "Рамштайн" будет "авиационным" во время которого союзники примут решение в пользу Украины.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным издания Politico, несколько американских военных подталкивают Пентагон к согласованию отправки в Украину истребителей.
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