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Игнат объяснил, почему для Украины важно получить военные самолеты западного образца

Новина українською →
Воскресенье 29 января 2023 11:45
Игнат объяснил, почему для Украины важно получить военные самолеты западного образца Фото: Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ (armyinform.com.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Советские самолеты физически устарели и воюют на грани своих возможностей. Украина нуждается в технике более новейшего образца.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Мы хотим заменить весь парк советских самолетов, которые уже морально и физически устарели. Они воюют сегодня на пределе своих возможностей, благодаря нашим пилотам, людям", - заявил Игнат.

По словам представителя Воздушных сил, он надеется, что следующее заседание "Рамштайн" будет "авиационным" во время которого союзники примут решение в пользу Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным издания Politico, несколько американских военных подталкивают Пентагон к согласованию отправки в Украину истребителей.

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