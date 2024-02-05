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Ігнат пояснив, чому не можна знімати роботу ППО

Фото: спікер Повітряних сил Юрій Ігнат (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив. як зйомка роботи ППО допомагає ворогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube канал Центру Протидії Дезінформації.

За словами Ігната, кожний знімок може стати джерелом інформації для окупанта.

"Є багато в них варіантів, але коли ми допомагаємо отими знімками, тими коментарями якимись - це все аналізується. Кожний знімок, кожне відео може стати джерелом інформації для окупанта. На словах, на пальцях пояснюю, є в нас ракети, десь там працює в нас ППО", - сказав Ігнат.

Також спікер пояснив, як працює ворог з процесом зйомки.

"З однієї точки знімає одна людина з другої точки - друга людина, з третьої точки - третя людина. Це називається трьох координатне співпадіння паралелей. Так точно можна визначити де стоїть пускова установка скажімо "Patriot" і завдати повторного удару", - додав Ігнат.

Спікер додав і про камери відеоспостереження, які потрібно вимикати під час повітряної тривоги.

"Ви знаєте історію з камерами які були ввімкнені. Треба вимикати ті камери, що це взагалі неприпустимо і займається вже Служба безпеки України, інші правоохоронці. Сьогодні щодо тих хто нехтує оцими правилами є заборони відповідні, особливо ну в реальному часі це дуже і дуже може зашкодити", - сказав Ігнат.

Щодо знімання роботи ППО Повітряними силами та іноземцями, Ігнат сказав, що перед публікацією відео перевіряється.

"Ви ж бачите що і ми викладаємо роботу ППО і іноземці уже викладають роботу ППО. Ми дивимося, чи немає нічого там зайвого, і публікуємо, якщо воно показує підрив ракети в повітрі, тобто перехоплення повітряної цілі - то чому ні. Ми маємо показати партнерам що їхня зброя працює що вона ефективна що ми збиваємо ракети", - заявив Ігнат.

 

 

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ПВОПовітряні сили України