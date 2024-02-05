Игнат объяснил, почему нельзя снимать работу ПВО

По словам Игната, каждый снимок может стать источником информации для оккупанта.

"Есть много у них вариантов, но когда мы помогаем теми снимками, теми комментариями какими - это все анализируется. Каждый снимок, каждое видео может стать источником информации для оккупанта. На словах, на пальцах объясняю, есть у нас ракеты, где-то там работает у нас ПВО" , - сказал Игнат.

Также спикер объяснил, как работает враг с процессом съемки.

"С одной точки снимает один человек со второй точки – второй человек, с третьей точки – третий человек. Это называется трех координатное совпадение параллелей. Так точно можно определить где стоит пусковая установка скажем "Patriot" и нанести повторный удар", - добавил Игнат.

Спикер добавил и о камерах видеонаблюдения, которые следует выключать во время воздушной тревоги.

"Вы знаете историю с камерами которые были включены. Надо выключать те камеры, что это вообще недопустимо и занимается уже Служба безопасности Украины, другие правоохранители. Сегодня относительно пренебрегающих этими правилами есть соответствующие запреты, особенно ну в реальном времени это очень и очень может повредить ", - сказал Игнат.

Относительно снятия работы ПВО Воздушными силами и иностранцами Игнат сказал, что перед публикацией видео проверяется.

"Вы же видите что и мы выкладываем работу ПВО и иностранцы уже преподают работу ПВО. Мы смотрим, нет ли ничего там лишнего, и публикуем, если оно показывает подрыв ракеты в воздухе, то есть перехват воздушной цели - то почему нет. Мы должны показать партнерам что их оружие работает, что оно эффективно, что мы сбиваем ракеты", - заявил Игнат.