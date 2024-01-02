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Ігнат попередив про ймовірність запуску "Калібрів" з Чорного моря

Україна, Вівторок 02 січня 2024 09:02
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Ігнат попередив про ймовірність запуску "Калібрів" з Чорного моря Фото: Юрій Ігнат (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Під час масованої ракетного удару по Україні 2 січня Росія може застосувати крилаті ракети морського базування "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Залишається напруженою ситуація зараз. Атаки продовжують здійснюватися ворогом. Є імовірність також і пуску "Калібрів". Це імовірність. Радіолокаційно наші Сили оборони спостерігають", - сказав він.

Нагадаємо, перед Новим роком росіяни вивели в Чорне море три надводних ракетоносії. При цьому зазначається, що загальна готовність до застосування - 24 "Калібри". У Силах оборони півдня підкреслили, що рівень ракетної загрози надзвичайно високий.

Ракетний удар 2 січня

Нагадаємо, російські війська вранці 2 січня запустили по Україні ракети. Під масованим ударом вже опинилися Київ та Харків, вибухи лунають й в інших регіонах.

Відомо, що 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС запустили десятки ракет. На додачу до крилатих ракет росіяни запускають аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал".

У Києві зафіксовано падіння уламків в кількох районах, вимкнення світла, води та пожежі. Відомо про 12 постраждалих.

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