Ігнат про нічний обстріл: були "Шахеди", пуски ракет та злети МіГ-31

"Масштаб не такий масований, як раніше. Але маємо інформацію, вона ще уточнюється і ми оприлюднимо наслідки бойових ударів по Україні", - сказав він.

За його словами, це були і "Шахеди", і був зліт літаків Ту-22МЗ, з Азовського моря були пуски ракет, а також, імовірно, були і застосування з МіГ-31.

"Ця інформація уточнюється і згодом будемо мати остаточні дані про те, що саме відбулося. Тому що знаємо, які ракети може нести МіГ-31, це "Кинжали" ті ж самі. Тому уточнимо і подамо інформацію пізніше", - додав Ігнат.

Ракети на Запорізькою АЕС: що про це кажуть у Повітряних силах

Коментуючи інформацію, що ракети летіли низько над ЗАЕС, Ігнат сказав: "Ну, ракети як правило завжди летять низько, бо вони створені, щоб долати системи ППО. Хто бачить ракети візуально, то важку одразу визначити відстань. Тому що візуально може здаватися низько, а в реальності може йти про сотні метрів. Тому щодо тих ракет, які пролітали і над ЗАЕС, і в інших регіонах, ми знову ж таки повідомимо пізніше, щоб не вводити в оману людей і дати точну інформацію".

Балістичні ракети

"Щодо балістики. Трішки пізніше про все повідомимо. Тому що балістика це не лише "Іскандери", а й ракети С-300, які летять по балістичній траєкторії і їх зазвичай ворог використовує у прифронтових зонах", - додав Ігнат.

Обстріл України 22 червня

Як повідомляло РБК-Україна, повітряну тривогу оголосили близько першої години ночі. У Повітряних силах ЗСУ попередили про пуски балістичних ракет. Незабаром про вибухи повідомили у Харкові, Кривому Розі та Кременчуці.

Вранці стало відомо, що росіяни вночі атакували Одеську область із використанням "Шахедів". Сили ППО знищили три повітряні цілі, але є і влучення. Також завдано удару по Дніпропетровській області, пошкоджено приватні будинки та інфраструктуру.

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк заявила, що під час чергової масованої атаки по Україні росіяни застосували авіацію на Криворізькому напрямку. За її словами, ворог справді намагається застосовувати нові тактики, вишукує способи, як оминути нашу ППО.