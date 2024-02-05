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Ігнат назвав критерії для відбору льотчиків для навчання на F-16

Фото: Юрій Ігнат (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Українські пілоти, які проходять навчання на літаках F-16, відбирались з урахуванням декількох критеріїв. Це підготовка, бойовий досвід та знання англійської мови.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За його словами, навчатися поїхали пілоти, які склали відповідні тести. "Одними з критеріїв відбору пілотів є бойова підготовка, бойовий досвід, навченість і знання англійської мови, щоб швидко засвоювати матеріал", - сказав Ігнат.

Речник повідомив, що підготовка проходить відповідно до плану та графіків

"Вони опановують літаки вже в повітрі. Потрібно розуміти, що наші пілоти стикнуться в Україні із викликами, з якими, можливо, навіть інструктори не надто стикались у своїй професійній діяльності. А це - перехоплення таких цілей, як  "шахеди", крилаті ракети. Цього всього ще можна вчитися безпосередньо там, із західними інструкторами", - сказав він.

Ігнат додав, що той досвід, який пілоти здобудуть на навчанні, вони вже на практиці застосовуватимуть в Україні.

F-16 для України

Союзники України у 2023 році створили авіаційну коаліцію для передачі нашій державі сучасних винищувачів F-16. Коаліцію очолили Нідерланди й Данія.

Нещодавно офіційно стало відомо, що перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.

У Пентагоні заявили, що Україна зможе отримати перші винищувачі F-16 вже цього року. А речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголошував, що партнери готові передати Україні літаки, але потрібно завершити підготовчі роботи.

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F-16