Ігнат назвав критерії для відбору льотчиків для навчання на F-16

За його словами, навчатися поїхали пілоти, які склали відповідні тести. "Одними з критеріїв відбору пілотів є бойова підготовка, бойовий досвід, навченість і знання англійської мови, щоб швидко засвоювати матеріал", - сказав Ігнат.

Речник повідомив, що підготовка проходить відповідно до плану та графіків

"Вони опановують літаки вже в повітрі. Потрібно розуміти, що наші пілоти стикнуться в Україні із викликами, з якими, можливо, навіть інструктори не надто стикались у своїй професійній діяльності. А це - перехоплення таких цілей, як "шахеди", крилаті ракети. Цього всього ще можна вчитися безпосередньо там, із західними інструкторами", - сказав він.

Ігнат додав, що той досвід, який пілоти здобудуть на навчанні, вони вже на практиці застосовуватимуть в Україні.

F-16 для України

Союзники України у 2023 році створили авіаційну коаліцію для передачі нашій державі сучасних винищувачів F-16. Коаліцію очолили Нідерланди й Данія.

Нещодавно офіційно стало відомо, що перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.

У Пентагоні заявили, що Україна зможе отримати перші винищувачі F-16 вже цього року. А речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголошував, що партнери готові передати Україні літаки, але потрібно завершити підготовчі роботи.