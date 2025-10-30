Ігнат назвав ключові особливості масованого обстрілу росіян

Російські війська під час нічної масованої атаки задіяли фактично усю номенклатуру озброєння: дрони та ракети різних типів.

Про це заявив начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

"Було застосовано велику кількість ракет, велику кількість ударних БпЛА. Цього разу фактично усю номенклатуру озброєння противник застосував – ракети повітряного, морського та наземного базування були застосовані по різних регіонах нашої держави", - заявив Ігнат.

За його словами, балістику, на жаль, не вдається перехоплювати там, де немає відповідних систем. Балістика перехоплюється системою Patriot.

"Сьогодні противник використав "Іскандер-М", а також аеробалістику "Кинджал". Доволі непросте було завдання для протиповітряної оборони, велике навантаження як на людей, так і на техніку, яку використовують сьогодні наші захисники", - додав начальник управління комунікації командування Повітряних сил.

Він також підкреслив, що результат ППО сьогодні – це велика кількість збитих та подавлених цілей. При такій атаці це надзвичайно серйозний результат, якого досягла протиповітняна оборона.