Ігнат назвав головну особливість нічної атаки Росії по Україні

"На жаль, маємо черговий комбінований удар, як його називають. Чому комбінований? Це залучення великої кількості засобів повітряного нападу різних типів, мається на увазі. Це і безпілотники, і аеробалістичні, балістичні, крилаті та авіаційні ракети", - заявив Ігнат.

Він пояснив, що удар сьогодні більш розосереджений, не по одній якійсь визначеній області, а, власне постраждали різні регіони.

"Особливість цього удару - це застосування великої кількості балістичних ракет. Окрім двох аеробалістичних "Кинджалів", було застосовано 14 одразу балістичних ракет "Іскандер-М" або KN-23", - відзначив він.

Ось таким чином, за даними Ігната, тими балістичними ракетами атакувалися з різних напрямків, різні регіони.

"Атаковано основний удар по об'єктах критичної інфраструктури. Енергетика ворога останнім часом цікавить як ціль, також об'єкти газодобувної нашої сфери, але сьогодні, власне, по енергетичній галузі ворог завдавав такий акцентований удар", - наголосив Ігнат.

Він зазначив, що цієї ночі ворог застосував одну з великих масованих атак:

понад 30 ракет,

понад 450 дронів різних типів, серед яких було близько 200 саме ударних "Шахедів".

За словами Ігната, Росія постійно вдосконалює свої дрони-камікадзе. Якщо раніше "Шахеди" лише перефарбували в чорний колір, то тепер на них встановлюють камери та інші нові елементи. Фахівці уважно досліджують знайдені уламки, щоб з’ясувати, які саме зміни та технології використовує ворог.

Він пояснив, що надалі ця інформація надається партнерам для посилення, в тому числі й санкційного тиску.

Ігнат вважає, що як ракети, так і "Шахеди" можуть певним чином удосконалюватись для того, щоб їх було складно подавити засобами РЕБ, і складніше було вражати вогневими засобами.

Начальника управління комунікацій командування ПС відзначив, що під час сьогоднішньої атаки був перехоплений навіть один з "Кинжалів" та чотири балістичні ракети.

Ігнат також зазначив, що Patriot - це потужна система, яка справді може збивати балістичні ракети. Але у неї є обмеження - по балістичній траєкторії її ефективний радіус відносно невеликий, приблизно кілька десятків кілометрів (орієнтовно до ~25 км).

Через це, щоб надійно закрити всю територію України, потрібна велика кількість таких систем - інакше при масованих атаках, коли летить багато балістики з різних напрямків (як сьогодні з "Іскандерами-М" і KN-23), перехоплення не завжди вдається забезпечити у повному обсязі.